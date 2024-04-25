شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب الأمريكي على الوقود والان نبدء بالتفاصيل

المخزونات الأمريكية

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.3%، إلى 87.73 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5%، إلى 82.41 دولارًا للبرميل.وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن تسارع التضخم أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين تراجعت بأقل من المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على عكس التوقعات بانخفاضها في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان، مما يشير إلى تباطؤ الطلب.كما أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام انخفضت بشكل حاد على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما سجلت الصادرات قفزة.