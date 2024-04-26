سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 26-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الفجر" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، الموافق 26-4-2024، في البنوك المصرية.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتًا نسبيًا في تعاملات اليوم، حيث تراوحت أسعاره بين 47.80 و 48.20 جنيهًا مصريًا للشراء والبيع، وفقا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

47.84 جنيهًا للشراء.

47.94 جنيهًا للبيع.

بينما تراوحت أسعار الدولار في البنوك المصرية الأخرى كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 47.85 للشراء و 47.95 للبيع.

بنك مصر: 47.85 للشراء و 47.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.85 للشراء و 47.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.85 للشراء و 47.95 للبيع.

بنك البركة: 47.85 للشراء و 47.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.