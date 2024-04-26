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الذهب يتّجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتّجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتصل إلى 2346.70 دولاراً للأوقية.

المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.49 دولاراً للأوقية.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 921.45 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 988.22 دولاراً.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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