شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتّجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

المعادن النفيسة

الدمام - شريف احمد - يتّجه الذهب لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتصل إلى 2346.70 دولاراً للأوقية.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.49 دولاراً للأوقية.وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 921.45 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 988.22 دولاراً.