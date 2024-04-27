شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز يغلق مرتفعًا 1.00% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق، مدعومة بصعود أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة.

يأتي هذا بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التكنولوجيا ألفابت ومايكروسوفت بالإضافة إلى صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة. نتائج المؤشرات الأمريكية وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 50.27 نقطة أو 1.00 بالمئة ليغلق عند 5098.69 نقطة.

في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 311.00 نقطة أو 1.99 بالمئة إلى 15922.76 نقطة.

أيضا صعد المؤشر داو جونز الصناعي 151.37 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 38237.17 نقطة. نتائج بورصة وول ستريت وعبر المستثمرون عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لشركة ألفابت، فضلا عن إطلاقها برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار.

هذا إلى جانب نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع، فيما صعدت أسهم مايكروسوفت بعد أن تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات وول ستريت.

وجاءت مدفوعة بالمكاسب الناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

