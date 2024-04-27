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وزير الاقتصاد: رؤية السعودية 2030 نموذج للتحول الاقتصادي عالميًا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصاد العالمي بالرياض: "هذا الاجتماع أتى في لحظة فارقة ومهمة، ونحن هنا نحاول أن نوجد منصة دولية لتقديم الحلول في هذه اللحظة الراهنة".
وتابع: "نسعى إلى تعزيز التعاون الدولي الذي أصبح في غاية الأهمية اليوم، والمملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في الاستقرار والتنمية.
وأضاف: "منذ ثمان سنوات انطلقت رؤية المملكة 2030، والتي أصبحت نموذجًا للتحول الاقتصادي، بوجود إطار شامل وعام للتنمة، وكانت النتائج مبهرة"
وأكد: "نجد أن الأنشطة غير النفطية قد نفذت أكثر من 50% من إجمالي الاقتصاد"

المنتدى الاقتصادي بالرياض

تستضيف مدينة الرياض الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".
ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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