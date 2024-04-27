«مدن» تسلم شهادة تشغيل أول مركز توزيع ذكي باستثمارات 1.3 مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة النهدي الطبية، اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع «إمداد» في جدة - أول مركز توزيع ذكي بالمملكة والشرق الأوسط يضم منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف م2 باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار ريال.

ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ»مدن» متمثلا في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع «إمداد» بشراكة استراتيجية مع شركة النهدي الطبية، اتساقا مع مهامها الموكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن والمجمعات الصناعية الخاصة التي يطورها القطاع الخاص، ويؤسس لبنيتها التحتية طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير والتشغيل وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل «البناء والسلامة، والدليل البيئي.

وتعزز «مدن» القطاع الصناعي واللوجستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية وترسخ لمكانتها كمركز لوجستي عالمي؛ تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ووفق المبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث يعد مركز التوزيع «إمداد» أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور «إمداد» ضمن الممكنات الاستراتيجية الوطنية ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الالكترونية، والخدمات اللوجستية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد العرقوبي أن «مدن» حريصة على تقديم قيمة مضافة لشركائها المستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية واللوجستية، وفق التزامها بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزا لوجستيا بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون م²، ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقه صاحب سمو ولي العهد «حفظه الله» في أغسطس لعام 2023م، ويستهدف تطوير 59 مركزا لوجستيا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون م2.

وبين أن «مدن» نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات الممكنة لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجستية تصل إلى 5 ملايين م2 لشركات متخصصة في الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية، وما تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد والطلب العالي حيث تم توقيع 45 عقدا لوجستيا خلال عام 2023م بمساحات تجاوزت 838 ألف م2، ونسبة زيادة تتجاوز 350% مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022م.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر جوهرجي «إن مركز التوزيع «إمداد» يأتي بشراكة استراتيجية مع «مدن» ويضمن سلامة المنتجات الطبية والصحية وجودتها وفق نظم تشغيل آلية متطابقة مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بهدف توزيع 250 مليون وحدة سنوية وما يزيد عن 20 ألف نوع من المنتجات بكفاءة عالية وسرعة توصيل لا تتجاوز 48 ساعة في جميع أنحاء المملكة، مما يسهم في تفعيل دور شركة النهدي الطبية كشركة وطنية رائدة تلتزم بتلبية احتياجات الضيوف في مجال الرعاية الصحية، بهدف إضافة النبضات إلى حياتهم.

وأفاد أن المركز مُصمم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وحاصل على شهادة ليد في 4 (LEED V4) للأداء المستدام للمباني، كما يضم أول منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، ويتضمن برامج وآليات لإعادة التدوير نجحت خلال عام 2023م في إعادة تدوير أكثر من 1,000 طن من مدخلات العمليات التشغيلية بهدف الحفاظ على الموارد والإصحاح البيئي.