الاقتصاد

تفاصيل الملتقى السنوي الأول لملاك ومشغلي السفن بالخُبر

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - برعاية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، تنظم الهيئة الملتقى السنوي الأول لملاك ومشغلي السفن في المملكة، المقرر عقده غدًا الأحد 28 أبريل، في محافظة الخبر.
ويستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين رؤساء ونواب أكبر ملّاك ومشغلي السفن في المملكة.

ملاك ومشغلي السفن في المملكة

ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 85 من كبار المختصين في القطاع.
وسيتضمن الملتقى مناقشة عدة موضوعات حيوية تشمل الحفاظ على البيئة البحرية، وتدريب وتطوير مهارات البحارة، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في تشغيل السفن.

القطاع البحري في

ويمثل الملتقى فرصة فريدة للحضور لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاع البحري بالمملكة.
كما يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة لمواصلة التنمية المستدامة في القطاع البحري.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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