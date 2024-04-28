شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مجموعة تداول» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، ومناقشته.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م ومناقشتها، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ قدره 276 مليون ريال، على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م، وذلك بواقع (۲,۳۰) ريال، بنسبة 23 % من قيمة الأسهم الاسمية.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة

لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الإثنين 6 مايو 2024.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ قدره 4 ملايين ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م، والموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم

المالية والبيانات للسنة المالية ۲۰۲٤م, و۲۰۲٥م, و٢٠٢٦م والربع الأول من العام ۲۰۲۷م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ۵,۰۱۲,۰۰۰ ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (۲۷) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، ومناقشته.وأضافت أن النتائج تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م ومناقشتها، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ قدره 276 مليون ريال، على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م، وذلك بواقع (۲,۳۰) ريال، بنسبة 23 % من قيمة الأسهم الاسمية.على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركةلدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الإثنين 6 مايو 2024.وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ قدره 4 ملايين ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م، والموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائمالمالية والبيانات للسنة المالية ۲۰۲٤م, و۲۰۲٥م, و٢٠٢٦م والربع الأول من العام ۲۰۲۷م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ۵,۰۱۲,۰۰۰ ريال.وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (۲۷) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.