شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البنك السعودي الأول توافق على توزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الأول نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك (شركة إرنست ويونق وشركائهم، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 4,615,000 ريال لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، ومبلغ وقدرة 4,920,000 ريال لشركة إرنست ويونق وشركائهم.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على صرف مبلغ 4,856,000 ريال مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

ولفتت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس إدارة البنك سليمان القويز مصلحة غير مباشرة وهي وثيقة تأمين الموظفين ووالديهم، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقد خلال عام 2023م مبلغ 129,086,684 ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (الهند) الخاصة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أنتوني كريبس وستيفن موس وسمير عساف مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات تطوير البرمجيات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2023م مبلغ 15,570,912 ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة وأنتوني كريبس وستيفن موس وسمير عساف مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عبارة عن خدمات عامة وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

وبلغت القيمة الإجمالية للتعاملات خلال عام 2023م مبلغ 14,907,979 ريال.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,014 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 0.98 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 9.8% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2,054,794,522 سهم.

على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 13 مايو 2024م.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4,700,000 سهم لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية. وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال (12 شهراً) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه.

ويجوز للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ الموافقة عليها. وبمجرد انقضاء المدة المذكورة، يقوم البنك باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.

وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

