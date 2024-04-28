شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للسعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية محمد الجدعان: إن رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للسعودية، داعيا إلى تطوير رأس المال البشري، ووضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا عالميا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "ما هو نوع النمو الذي نحتاجه؟" ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض.
وقال وزير المالية: إن العالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات، منوها بوجود معدلات تفاوت شديدة بين الدول في النتائج المالية بعد تلك الصدمات.
وأشار إلى أن الاقتصاد خير أداة لتغيير الأهداف الجيوسياسية بالنسبة للقيود المفروضة، لا سيما أن التجارب أثبتت على مدار عقود بعد ما رأيناه في الحروب العالمية والحرب الباردة بأن التركيز يجب أن يكون على الأفراد وتطوير رأس المال البشري.
ولفت إلى أن في خلال السنوات الماضية وضعت السعودية هدفا استراتيجيا للحد من النزاعات من المنطقة فيما يجب على تلك الدول أن تركز على شعبها واقتصادها عوضا عن التركيز على النزاعات، بينما يجب أن نعمل مع حلفائنا في العالم على تحقيق المزيد من النمو في المنطقة.
ويعد الاجتماع هو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
ويناقش الاجتماع مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
وستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "ما هو نوع النمو الذي نحتاجه؟" ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض.
وقال وزير المالية: إن العالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات، منوها بوجود معدلات تفاوت شديدة بين الدول في النتائج المالية بعد تلك الصدمات.
مخططات رؤية 2030أفاد الوزير بأن السعودية تضع مخططات على المدى البعيد، مشيرا إلى أن رؤية 2030 مفيدة ليست للحكومة فقط، ولكن للاقتصاد برمته، وللمستثمرين على النطاقين الإقليمي والدولي لكي يتحققوا أن الأمور تسير على وتيرة جيدة.
وأشار إلى أن الاقتصاد خير أداة لتغيير الأهداف الجيوسياسية بالنسبة للقيود المفروضة، لا سيما أن التجارب أثبتت على مدار عقود بعد ما رأيناه في الحروب العالمية والحرب الباردة بأن التركيز يجب أن يكون على الأفراد وتطوير رأس المال البشري.
ولفت إلى أن في خلال السنوات الماضية وضعت السعودية هدفا استراتيجيا للحد من النزاعات من المنطقة فيما يجب على تلك الدول أن تركز على شعبها واقتصادها عوضا عن التركيز على النزاعات، بينما يجب أن نعمل مع حلفائنا في العالم على تحقيق المزيد من النمو في المنطقة.
المنتدى الاقتصادي العالميوانطلق اليوم فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري.
ويعد الاجتماع هو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
ويناقش الاجتماع مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
وستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.