شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: السعودية خلقت الفرص التنموية وتحولت إلى منصة عالمية للنقاشات الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: إن السعودية قادت مسيرتها في خلق الفرص التنموية، وتنمية المسؤولية العالمية تحت توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض.
وأضاف الوزير، أن السعودية شهدت تحولا كبيرا إذ أصبحت منصة عالمية فتحت الباب على مصراعيها أمام النقاشات الدولية كهذا الاجتماع الخاص في الرياض.
ولفت إلى أنه يجب أن نوجه التكنولوجيا الجديدة للمنفعة وخدمة البشرية، إذ أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يسهم بتريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وانطلق اليوم فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري.
ويعد الاجتماع هو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
ويناقش الاجتماع مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
وستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض.
وأضاف الوزير، أن السعودية شهدت تحولا كبيرا إذ أصبحت منصة عالمية فتحت الباب على مصراعيها أمام النقاشات الدولية كهذا الاجتماع الخاص في الرياض.
مفترق طرقوأشار إلى أننا نقف عند مفترق طرق يحمل فرصا ومسؤوليات إذ انطلقت المملكة منذ فترة طويلة في رحلتها الخاصة لخلق الفرص وتعزيز المسؤولية العالمية.
الطاقة شريان الاقتصادوأفاد بأن الطاقة هي شريان اقتصادي لاقتصادنا ولكن يجب أن ننتج الطاقة ونستهلكها بشكل متساو وعلينا أن نستثمر في حلول جديدة متجددة ونظيفة ونحقق التوزازن بين معضلة الطاقة والإنصاف والاستدامة ولكن لا يجب أن نترك أحدا خلف الركب.
ولفت إلى أنه يجب أن نوجه التكنولوجيا الجديدة للمنفعة وخدمة البشرية، إذ أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يسهم بتريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
الذكاء الاصطناعيونوه بأن اعتماد الذكاء الاصطناعي سيعطل طريقة عملنا ويحولها مع تحويل صناعات جديدة فيما يجب إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وانطلق اليوم فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري.
ويعد الاجتماع هو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
ويناقش الاجتماع مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
وستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.