شكرا لقرائتكم خبر عن 350 مليون دولار دعما إضافيا لمبادرة التمويل الذكي للتعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية والصندوق السعودي للتنمية إلى الشراكة العالمية للتعليم احتفالاً بنجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم، فيما تعهد الشركاء بمبلغ إضافي قدره 350 مليون دولار لصالح المبادرة.

ويتوزع المبلغ 150 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، و100 مليون دولار من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا و50 مليون دولار من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، و50 مليون دولار من الشراكة العالمية للتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2024 واحتفالاته باليوبيل الذهبي، فيما تعد المبادرة أداة تمويلٍ مبتكر ٍحشدت 500 مليون دولار لمبادراتٍ في مجال التعليم.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. محمد الجاسر: إن في الوقت الذ نتأمّل بالأثر الكبير الذي تركناه والنمو الذي حققناه خلال العقود الخمسة الماضية، يسرّنا أن نرى كيف حسّن التمويل المبتكر جهودنا في مجال تعليم الأطفال".

وأضاف أن نجاح مبادرة التمويل الذكي للتعليم سيدفع جهودنا إلى الأمام، معزّزاً شراكاتٍ تسمح لنا بإتاحة التعليم الجيد والمهارات الضرورية على نطاقٍ أوسعٍ من أجل جيلٍ مستعدٍّ للمستقبل.

وتابع: في ظلّ تناقص تمويل التعليم في البلدان منخفضة الدخل الذي تفاقمه أعباء الديون، والأزمات المستمرّة، والآثار المتبقية من جائحة كوفيد-19، يبقى ملايين الأطفال محرومين من فرصة تعلّم مهاراتٍ حيويةٍ ليجدوا وظيفةً في المستقبل.

وأضاف الجاسر: "من خلال مبادرة التمويل الذكي للتعليم، قامت الشراكة العالمية للتعليم، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة التنسيق العربية بحشد موارد ضخمة لم يكن من الممكن توفيرها للتعليم لولا ذلك".

وفي سياق متصل أشارت لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم إلى "وجود 250 مليون طفل حول العالم لا يذهبون إلى المدرسة وهو عددٌ هائلٌ يمثّل أزمةً حادةً تفاقمها موارد محدودة. في ظلّ هذه التحديات، تشكّل مبادرة التمويل الذكي للتعليم بارقة أمل وسبباً للاحتفال ونتطلّع للعمل مع شركائنا من الخليج للبناء على نجاحها وإعداد المزيد من الأطفال لمستقبلٍ زاهرٍ."

وأُطلقت مبادرة التمويل الذكي للتعليم عام 2021 وتستخدم الصندوق المضاعف التابع للشراكة العالمية للتعليم، وهو أداةٌ تعزز تمويل التعليم عبر تأمين 4 دولارات من مانحين آخرين مقابل كلّ دولارٍ تؤمّنه الشراكة، ما يساعد البلدان منخفضة الدخل على مواجهة تحدياتٍ أساسيةٍ في مجال التعليم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوصول إلى التعليم الجيّد في 37 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، فيها 28 مليون طفل خارج فصول الدراسة. وحتّى تاريخه، خصّصت المبادرة 350 مليون دولار لمشاريع في الكاميرون، وجمهورية قرغيزستان، وأوزبكستان.

ويُحدث البرنامج فرقاً حقيقياً، فعلى سبيل المثال، عام 2023، حشدت أوزباكستان تمويلاً مشتركاً بقيمة 160 مليون دولار من خلال مبادرة التمويل الذكي للتعليم لتأمين منحة من الصندوق المضاعف التابع للشراكة العالمية للتعليم بقيمة 40 مليون دولار.

وشجّع هذا التمويل حكومة أوزباكستان على تقديم مساهمةٍ إضافيةٍ بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، ما أدّى إلى حزمةٍ ماليةٍ بقيمة 220 مليون دولار تهدف إلى تحسين الوصول المنصف إلى التعليم الجيّد وتعزيز كفاءة نظام التعليم.

وتُستخدم أموال مبادرة التمويل الذكي للتعليم في أوزباكستان أيضاً من أجل بناء أكثر من 80 مدرسة وتجهيزها وتحسين أنظمة معلومات إدارة التعليم من أجل اتخاذ القرارات بشكلٍ أفضل انطلاقاً من البيانات.