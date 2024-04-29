مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية لتعزيز حلول التأمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) - المعنية بتقديم خدمات التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية (FOCIC).

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للمؤسسة أسامة القيسي؛ ورئيس الاتحاد زكريا آل عبد القادر، وذلك خلال أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024 المنعقد في الرياض.

وأوضح القيسي أن المذكرة تأتي انطلاقا من التزام المؤسسة بتعزيز فهم وتنفيذ التأمين الإسلامي في كافة الدول الأعضاء؛ وأن المذكرة تهدف لتأسيس إطار شامل للتعاون في مجالات تبادل المعرفة والقدرات الفنية في قطاعي التأمين والمقاولات.

كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية.

ويوفر هذا التعاون حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، والتأمين المشترك للخدمات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، كما يشمل هذا التحالف الاستراتيجي تقديم الدعم الفني في مجالات رئيسة مثل: تطوير الأعمال، واكتتابات التأمين، وصياغة السياسات، والمطالبات والاسترداد، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والنمو.

وتعد هذه الخطوة علامة فارقة للجهتين، للعمل على تقليل المخاطر وتعزيز منظومة الأعمال لعملائنا وستمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي الراسخ والتنمية بين قطر والدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتمثل الشراكة خطوة مفصلية للطرفين ضمن مساعيهما للاستفادة من خبراتهما ومواردهما لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي واضح على مشهد الأعمال لدى الجهتين، بما يسهم في زيادة التنويع الاقتصادي والازدهار.