شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: توجه لإنشاء مناطق لوجستية حرة في مطاري الدمام وجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر عن توجه لإنشاء مناطق لوجستية حرة في مطاري الدمام وجدة، مشابهتان للمنطقة الحرة في مطار الرياض.
وأشار الوزير خلال مشاركته في "منتدى التكامل اللوجستي" في الدمام اليوم إلى وجود دراسة مشتركة بين جهات عدة لتصنيع العربات السككية والخطوط الحديدية محليا.
أضاف أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف 60 % محتوى محلي.
وحول تأثير توترات البحر الأحمر على القطاع اللوجستي، أكد الجاسر أن حركة السلع عبر الموانئ السعودية لم تتأثر ونمت 5 % خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار الوزير خلال مشاركته في "منتدى التكامل اللوجستي" في الدمام اليوم إلى وجود دراسة مشتركة بين جهات عدة لتصنيع العربات السككية والخطوط الحديدية محليا.
أضاف أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف 60 % محتوى محلي.
استحداث 60 ألف وظيفةبين وزير النقل، أن القطاع اللوجستي أكثر القطاعات الاقتصادية نموا، وأكثر القطاعات توظيفا العام الماضي باستحداث 60 ألف وظيفة.
وحول تأثير توترات البحر الأحمر على القطاع اللوجستي، أكد الجاسر أن حركة السلع عبر الموانئ السعودية لم تتأثر ونمت 5 % خلال الربع الأول من العام الجاري.