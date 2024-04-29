شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يصدر كتيب "مصر فى أرقام" لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الاثنين النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام".. ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الإجتماعـية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسـرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجى والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

ويتمــيز هـذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2021 ، 2022، 2023، 2024 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومـات إحصائيــة تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعـات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط على مســـتوى محافـظات الجمهـورية وبهــدف توفـــير إصـدار إحصائى مختــصر يحـقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

وبإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتـياجات مستخدمى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـمات المحلـــية والإقليـمية والدولية وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2024 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز.