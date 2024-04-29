شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل: معالجة 140 تحدي قائم في القطاع اللوجستي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، د. رميح الرميح: إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسعى جاهدة لخدمة القطاع اللوجستي بالمنطقة الشرقية، فيما تسعى في مجلس الشراكة اللوجستي الذي يضم أكثر من 40 عضو ممثل من القطاعات الحكومية والخاصة على طرح الحلول للتحديات وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع اللوجستي، بينما تم معالجة أكثر من 140 تحدي قائم.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التكامل اللوجستي 2024م، الذي نظمته غرفة الشرقية برعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية اليوم الإثنين، واستعرض أبرز تحديثات ومستجدات المناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية، والفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق اللوجستية والاقتصادية في المملكة.
وأضاف الرميح أن المنظومة تحرص دومًا على صدور التشريعات المناسبة لتدعم القطاع الخاص، كما تؤكد على عدالة المنافسة من خلال التنظيمات الدورية التي تصدرها.
وشارك في الجلسة الأولى من منتدى التكامل اللوجستي كل من أمين المنطقة الشرقية، م. فهد الجبير، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، د. رميح الرميح، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، م. عمر العبد اللطيف.
وبين العبد اللطيف أن المنطقة الشرقية تحتوي على عدد من الميز النسبية، منها ثلاث مطارات منها مطار رئيسي، وأربع موانئ تجارية، و6 منافذ برية، وأكثر من 60 % من الصادرات، و37% من الواردات السعودية تنطلق من المنطقة الشرقية، فيما تحتوي المنطقة على أكثر من 17 منطقة لوجستية وتُعد الأكبر.
وأضاف: "نسعى في "سار" إلى تحفيز القطاع الخاص الذي يعتبر داعم وممكن لسلاسل الإمداد وخاصة بالخدمات اللوجستية، وأن الفرص الاستثمارية جاذبة كونها تحمل السهولة في التطبيق على أرض الواقع لوجود مُمكنات وقطاع صناعي وتصدير واستيراد مُستهدف".
وأضاف أن من أبرز الخدمات التي عملت عليها في الشحن والتصدير للصناعات الأساسية، ومنه إنشاء ميناء الملك فهد الصناعي وخدمة النقل للصناعات الأساسية للتقليل من استخدام الشاحنات، وربط المصانع بعضها ببعض لتسهيل العملية في نقل منتجاتها، إذ يُقدر حاليا ممر الأنابيب 110 كم متر مربع كطول، بينما تم ربط المصانع مع شبكة الخطوط الحديدية في الميناءين التجاري والصناعي بالجبيل.
وأكد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بهيئة مدن، عبد المحسن السالم، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ركزت على منظومة الخدمات اللوجستية بالإضافة دورها الأساسي وهو إنشاء المدن الصناعية ومناطق التقنية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التكامل اللوجستي 2024م، الذي نظمته غرفة الشرقية برعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية اليوم الإثنين، واستعرض أبرز تحديثات ومستجدات المناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية، والفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق اللوجستية والاقتصادية في المملكة.
وأضاف الرميح أن المنظومة تحرص دومًا على صدور التشريعات المناسبة لتدعم القطاع الخاص، كما تؤكد على عدالة المنافسة من خلال التنظيمات الدورية التي تصدرها.
وشارك في الجلسة الأولى من منتدى التكامل اللوجستي كل من أمين المنطقة الشرقية، م. فهد الجبير، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، د. رميح الرميح، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، م. عمر العبد اللطيف.
400 فرصة استثمارية بالشرقيةأكد الجبير أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل بالتشاركية والتكاملية مع القطاعات الحكومية والخاصة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع اللوجستي وتهيئة الفرص الاستثمارية المناسبة، وأشار إلى أن الأمانة طرحت أكثر من 400 فرصة بمساحة تتجاوز 8 مليون متر مربع.
وبين العبد اللطيف أن المنطقة الشرقية تحتوي على عدد من الميز النسبية، منها ثلاث مطارات منها مطار رئيسي، وأربع موانئ تجارية، و6 منافذ برية، وأكثر من 60 % من الصادرات، و37% من الواردات السعودية تنطلق من المنطقة الشرقية، فيما تحتوي المنطقة على أكثر من 17 منطقة لوجستية وتُعد الأكبر.
بنية تحتية مميزة لقطاع الشحنوفي الجلسة الثانية أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بشركة سار، م. طارق العقيل، أن المنطقة الشرقية تحظى ببنية تحتية مُميزة لقطاع الشحن والركاب وتكاملية من خلال الفرص الاستثمارية التي تُطلقها الخطوط الحديدية السعودية "سار".
وأضاف: "نسعى في "سار" إلى تحفيز القطاع الخاص الذي يعتبر داعم وممكن لسلاسل الإمداد وخاصة بالخدمات اللوجستية، وأن الفرص الاستثمارية جاذبة كونها تحمل السهولة في التطبيق على أرض الواقع لوجود مُمكنات وقطاع صناعي وتصدير واستيراد مُستهدف".
تذليل العقبات بالقطاع اللوجستيوقال مدير عام الإدارة العامة لتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، م. محمد الزهراني، إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ انطلاقتها وهي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع اللوجستي.
وأضاف أن من أبرز الخدمات التي عملت عليها في الشحن والتصدير للصناعات الأساسية، ومنه إنشاء ميناء الملك فهد الصناعي وخدمة النقل للصناعات الأساسية للتقليل من استخدام الشاحنات، وربط المصانع بعضها ببعض لتسهيل العملية في نقل منتجاتها، إذ يُقدر حاليا ممر الأنابيب 110 كم متر مربع كطول، بينما تم ربط المصانع مع شبكة الخطوط الحديدية في الميناءين التجاري والصناعي بالجبيل.
وأكد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بهيئة مدن، عبد المحسن السالم، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ركزت على منظومة الخدمات اللوجستية بالإضافة دورها الأساسي وهو إنشاء المدن الصناعية ومناطق التقنية.