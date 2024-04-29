شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من أضرار جسيمة بمحاصيل الأرز جنوب الصين.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأرصاد الجوية في الصين عن توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة.

ويثير هذا المخاوف من احتمال إلحاق أضرار بمحاصيل الأرز المبكرة في أكبر منتج ومستهلك للأرز في العالم. إنتاج الأرز في الصين ومن المحتمل أن تبلغ معدلات هطول الأمطار في أجزاء من جنوب الصين، التي تأتي في صدارة المناطق التي يزرع فيها الأرز بالبلاد، إذ تضررت النباتات بالفعل جراء هطول الأمطار، ضعف المعدلات المعتادة خلال الأيام العشرة المقبلة.

وتواجه الحقول المنخفضة عن سطح الأرض خطر الفيضانات، التي قد تؤثر على نمو محاصيل الربيع.

وتلحق أي أضرار كبيرة بالمحاصيل أثناء فترة النمو الرئيسية ربما تثير المخاوف بشأن الامدادات العالمية في وقت تقوم فيه الهند، ثاني أكبر منتج للأرز في العالم، بتقييد الصادرات. المحاصيل في الصين وضربت العواصف أجزاء من البلاد، مما أدى إلى تعطيل أعمال الفلاحة بالحقول، فيما حذرت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي من أن هطول المزيد من الأمطار قد ينتج عنه كارثة للمحاصيل.

وارتفعت أسعار الأرز التايلاندي لأسبوعين على التوالي، وربما ترتفع أكثر بسبب المشاكل التي تواجه المحصول بالصين.

وتمثل سلالات الأرز المبكرة، وهي تزرع عادة في مارس وتحصد في تموز/يوليو ، 14 % من اجمالي ناتج محصول الأرز في الصين.

