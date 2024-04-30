نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - المكلف المهندس سلطان الجريس، رأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والمنعقد في منطقة البحر الميت، الأردن، خلال الفترة من 28 - 30 أبريل 2024م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المكلف المهندس سلطان الجريس، رأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والمنعقد في منطقة البحر الميت، الأردن، خلال الفترة من 28 - 30 أبريل 2024م. وألقى الجريس كلمةً أشار فيها إلى أهمية دور القطاع التعاوني تنموياً واقتصادياً ولاسيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعرض بعض مجالات التمكين الاقتصادي الذي استحدثته المملكة لدعم الفئات الضعيفة اجتماعياً كالعمل بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص على إنشاء تعاونيات تركز على خلق فرص العمل، كما استعرض بعض مبادرات المملكة التي أطلقتها مؤخرا التي تهدف إلى تسريع نمو القطاع التعاوني في المملكة.

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