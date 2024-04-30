شكرا لقرائتكم خبر «النقل» تستهدف زيادة سرعة قطار الدمام الرياض إلى 200 كلم/ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن السرعة المستهدفة لقطار الدمام الرياض هي زيادتها إلى 200 كلم/الساعة، وذلك بعد اكتمال ازدواج الخط الحديدي ووصول العربات الجديدة التي يتم تصنيعها حاليا، مبينا أن ذلك يمكن من زيادة الرحلات بين المنطقة الشرقية والرياض وربطها مع بقية المناطق عبر الشبكة الوطنية ومد الخدمة أيضا إلى الجبيل.وقال الجاسر خلال فعاليات منتدى التكامل اللوجستي2024م الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أمس بغرفة الشرقية، إنه قبل شهرين تم توقيع عقد مع شركات عالمية في تصنيع العربات السككية بـ 1.9 مليار ريال لتوريد 10 قطارات ضخمة لزيادة عدد الرحلات بين الرياض والدمام، وأضاف أنه مع ازدواج الخط وتوفر العربات سيتم زيادة السرعة الى 160كلم/ساعة ثم الى 180كلم/ساعة ثم الى 200كلم/ساعة.

التكامل مع الخاص

وذكر الجاسر أن التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص هما محور رئيس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مشيرا إلى وجود نمو كبير في انشطة القطاع اللوجستي؛ وقفزات كبيرة حققتها المملكة حيث قفزت 17 مرتبة في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي LPI.

وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز التكامل بين أنماط النقل البحري والسككي والجوي، مشيرا إلى نقل أول شحنة حاويات من ميناء الجبيل التجاري للرياض، بالإضافة الى الربط اللوجستي الجاري لميناء جدة الإسلامي بين المنافذ البحرية والجوية، والربط السككي للشبكة الداخلية للقطارات في الجبيل، مؤكدًا بأن التطور الجاري في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لجهة خطوط الملاحة الجديدة وارتفاع معدلات المناولة يشكل دفعة إضافية لدعم العمل اللوجستي وسلاسل الإمداد.

الخطوط الملاحية

ولفت إلى أن مؤشرات الاستثمار مفرحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فعلى سبيل المثال القطاع البحري هناك نمو في مؤشر الترابط ونمو في القطاع بنسبة 100% أي زادت الخطوط الملاحية الضعف التي تزور المملكة حيث كانت 53 خط ملاحي التي تربط القارات في 2019م وأصبحت الآن 110 خطوط في العام 2023م، فالقطاع البحري اصبح قطاعا محوريا وأصبحت السفن تتضمن أكثر من 25 حاوية أي مدينة متحركة، لذلك لن تقف في أي ميناء غير جاهز بل تتوقف في الأفضل على مستوى المناولة، إضافة إلى المسافنة التي نمت من 12% إلى 32% الى جانب الكفاءة في مناولة الحاويات.

دعم شبكات التجارة

وقال «إن الوزارة ستعمل مع القطاع الخاص لتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي عبر المراكز اللوجستية التي ستدعم شبكات التجارة الدولية وتسهم في تعزيز النمو وتوليد الوظائف، وأشار إلى أن المخطط العام للمراكز اللوجستية سيمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات الوطنية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الالكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة».

17 مركزا لوجستيا

وأفاد الجاسر بأن المنطقة الشرقية منطقة لوجستية وهي أكثر منطقة بها عدد مراكز لوجستية (17 مركزا) ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الأمير محمد بن سلمان، حيث يضم المخطط 59 مركزا على مستوى المملكة، أيضا هناك تنوع في أنماط النقل والمشاريع التي نفذت وستنفذ ستعزز من إمكانيات المنطقة الشرقية، فيما كانت توسعة مشروع القطار قبل سنة ونصف وهي الآن مرتبطة برأس الخير ومرتبط بالشبكة الوطنية بخط الشمال وأيضا بالرياض هذا يعطيها مرونة، كما أطلق أول شحنة حاويات من ميناء الجبيل الأسبوع الماضي وهناك زيادة في الطاقة وتتضاعف مع زيادة مشروع الجسر البري، وهناك تطوير للطرق البرية مثل طريق أبو حدرية وطريق الجبيل وطريق سلوى وطريق الرياض عليها استثمارات ومشاريع وصيانة جذرية ورفع درجات السلامة، إلى جانب الطريق الرابط الذي لا يمر بالمناطق الحضرية من الجبيل مرورا بالمطار يربط بطريق الرياض الذي له تأثير لوجستي كبير.