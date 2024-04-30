شكرا لقرائتكم خبر القصبي يبحث مع وزراء 3 دول نقل المعرفة والخبرات النوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمـع

وزيـر

التجـارة

الدكتـور

ماجـد

القصبي،

في

لقـاءات

ثنائيـة

مـع

خمسـة

وزراء

ومسـؤولين

على

هامش

فعاليـات الاجتمـاع الخـاص

للمنتدى

الاقتصـادي

العالمي

الـذي

تسـتضيفه

الريـاض

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والتقـى القصبـي كل مـن وزيـر التجـارة والصناعـة الماليـزي تنكـو ظفـرول عبدالعزيـز، ووزيـر التجـارة والصناعـة والطاقـة الكوري الدكتور آهن دوكجون، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة التنزانـي الدكتـورة أشـاتو كيجاجي، لبحث سـبل تعزيز التبادل التجـاري مع بلدانهم، ونقـل المعرفـة والخبـرات النوعية .

كمـا اجتمـع وبمشـاركة نائب وزير التجـارة الدكتورة إيمـان المطيـري، مـع عمدة الحـي المالـي لمدينـة لنـدن اللورد الدكتور مايكل ماينيلي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيـه بـي موللـر ميرسـك القابضـة روبـرت ميرسـك أوجـال، تناولـوا فيـه آفـاق الشراكة لتعزيز جهود التنمية المستدامة، والتعاون في مجال البنيـة التحتيـة اللوجسـتية والشحن لتعزيز مكانة المملكة كمركـز تجـاري إقليمي.

لقاءات الوزير القصبي