الاقتصاد

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.40% ما يعادل 147 نقطة ليصل عند 38387 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.30% ما يعادل 16 نقطة عند 5116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.35% ما يعادل 55 نقطة ليصل عند 15983 نقطة.

أسعار الذهب

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% ما يعادل 10.5 دولار، لتغلق عند 2357.7 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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