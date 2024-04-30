شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.40% ما يعادل 147 نقطة ليصل عند 38387 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.30% ما يعادل 16 نقطة عند 5116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.35% ما يعادل 55 نقطة ليصل عند 15983 نقطة.

أسعار الذهب

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% ما يعادل 10.5 دولار، لتغلق عند 2357.7 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.