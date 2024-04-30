شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الفخارية» 573.4% إلى 59 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى أخذ مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ ,46,416,761 ريال.

ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بنسبة 573.4 % في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسجلة صافي خسارة قدره 58.99 مليون ريال، مقارنة بـ8.76 مليون ريال في العام 2022.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى أخذ مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ ,46,416,761 ريال.ويعود سبب الانخفاض في الإيرادات هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة.