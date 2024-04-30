شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بنك البلاد» توافق على زيادة رأس المال إلى 12.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة بنك البلاد نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ‏الرابعة عشر (الاجتماع الأول)، التي عقدت أمس الإثنين.

وفقا لبيان البنك على تداول، فإن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على إعادة تعيين (شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ 1,950,000 ريال وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) بمبلغ 1,950,000 ريال كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، والموافقة على أتعابهم.

وأفاد بأن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية، فيما يقدر المبلغ الإجمالي للزيادة بـ2.5 مليار ريال، إذ بلغ رأس المال قبل الزيادة 10 مليارات ريال، فيما سيصبح بعد الزيادة 12.5 مليار ريال بزيادة قدرها 25%.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 1مليار سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,250 مليار سهم، فيما تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة ‏التشغيلية.

ونوه بأن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 2.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن ‏طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم.

وفي حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع ‏بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا ‏تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.‏

وأشار إلى أن في حال وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون ‏الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)‏ في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ‏انعقاد الجمعية.‏

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 16 مايو 2024م.

