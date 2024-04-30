شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سابك» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد أمس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الخمس المقبلة، بدءا من الربع الثاني من العام الحالي، وحتى الربع الأول من 2029 بأتعاب إجمالية قدرها 37.635 دولار.
وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. فيصل الفقير، بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 1 سبتمبر 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 أبريل 2025.
وأشارت إلى أن النتائج شملت:الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين رالف ويزيش عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من 28 فبراير الماضي، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 9 أبريل 2025، وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق ستيفن سانتبرينك.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، والموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الخمس المقبلة، بدءا من الربع الثاني من العام الحالي، وحتى الربع الأول من 2029 بأتعاب إجمالية قدرها 37.635 دولار.
وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. فيصل الفقير، بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 1 سبتمبر 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 أبريل 2025.
وأشارت إلى أن النتائج شملت:الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين رالف ويزيش عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من 28 فبراير الماضي، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 9 أبريل 2025، وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق ستيفن سانتبرينك.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، والموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.