شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة «موازييك» في «معادن وعد الشمال» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ حصة الشركة في معادن وعد الشمال للفوسفات 210.937.500، تمثل 25% من رأس المال.

وستتضمن صفقة الاستحواذ حصول شركة معادن على حقوق التسويق الخاصة بالضامن بموجب اتفاقية تسويق المنتجات MCP/DCP واتفاقية تسويق منتجات الأسمدة المبرمة بين الضامن وشركة معادن وعد الشمال بتاريخ 24 أبريل 2014م.

وشركة معادن وعد الشمال هي مشروع مشترك بين شركة معادن والبائع و الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مقرها المملكة العربية السعودية، وتدير منشأة متكاملة لإنتاج الفوسفات بقدرة تصميمية تبلغ ثلاثة ملايين طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم.

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الضامن بضمان التزامات البائع في الوقت المحدد عند استحقاقها وذلك وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقية.

وبناءً على التقييم البالغ 5.624 مليار ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في إصدار أسهم جديدة يتم إصدارها في شركة معادن للبائع (أو أي تابع للبائع يحددها البائع لشركة معادن) تم تحديدها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP ) لأسهم شركة معادن، وستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة في شركة معادن تقريبا (2.92%) من رأس مالها بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة معادن من 36.917 مليار ريال إلى 38.027 مليار ريال عن طريق إصدار (111,012,433) سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح البائع (أو أي تابع للبائع يحدده البائع لشركة معادن)، وزيادة عدد أسهمها من (3,691,773,438) سهم عادي إلى (3,802,785,871) سهم عادي، تُمثل زيادة وقدرها تقريبا (3,01%) من رأس مال شركة معادن قبل إصدار الأسهم الجديدة (زيادة رأس المال).

وأفادت الشركة بأن عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في شركة معادن وعد الشمال من 60% إلى 85%، بينما ستُمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائع في رأس مال شركة معادن ما نسبته تقريبا ( 2.92%).

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقية شراء واكتتاب، أمس، مع كل من شركة موزاييك (موزاييك للفوسفات بي. في.) وذلك لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصة البائع في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ حصة الشركة في معادن وعد الشمال للفوسفات 210.937.500، تمثل 25% من رأس المال.وستتضمن صفقة الاستحواذ حصول شركة معادن على حقوق التسويق الخاصة بالضامن بموجب اتفاقية تسويق المنتجات MCP/DCP واتفاقية تسويق منتجات الأسمدة المبرمة بين الضامن وشركة معادن وعد الشمال بتاريخ 24 أبريل 2014م.وشركة معادن وعد الشمال هي مشروع مشترك بين شركة معادن والبائع و الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مقرها المملكة العربية السعودية، وتدير منشأة متكاملة لإنتاج الفوسفات بقدرة تصميمية تبلغ ثلاثة ملايين طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم.وبموجب الاتفاقية، يلتزم الضامن بضمان التزامات البائع في الوقت المحدد عند استحقاقها وذلك وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقية.وبناءً على التقييم البالغ 5.624 مليار ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في إصدار أسهم جديدة يتم إصدارها في شركة معادن للبائع (أو أي تابع للبائع يحددها البائع لشركة معادن) تم تحديدها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP ) لأسهم شركة معادن، وستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة في شركة معادن تقريبا (2.92%) من رأس مالها بعد إتمام صفقة الاستحواذ.وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة معادن من 36.917 مليار ريال إلى 38.027 مليار ريال عن طريق إصدار (111,012,433) سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح البائع (أو أي تابع للبائع يحدده البائع لشركة معادن)، وزيادة عدد أسهمها من (3,691,773,438) سهم عادي إلى (3,802,785,871) سهم عادي، تُمثل زيادة وقدرها تقريبا (3,01%) من رأس مال شركة معادن قبل إصدار الأسهم الجديدة (زيادة رأس المال).وأفادت الشركة بأن عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في شركة معادن وعد الشمال من 60% إلى 85%، بينما ستُمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائع في رأس مال شركة معادن ما نسبته تقريبا ( 2.92%).