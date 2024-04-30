شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الاقتصاد العالمي سيظل مرناً في 2024 و2025 رغم التحديات والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية