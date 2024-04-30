شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الذهب العالمي: 3% ارتفاعا في الطلب بالربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس ارتفع 3 % على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن -مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين- إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس وأبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية.

وانخفض الطلب، باستبعاد التعاملات خارج البورصة، خمسة بالمئة إلى 1102 طن في الربع الأول، مع تراجع استهلاك المجوهرات 2 %.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في 2022 و2023، 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1 % على أساس سنوي وبزيادة 69 % عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، ثلاثة بالمئة إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا. وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68 % إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من سبعة أعوام.

وفيما يتعلق بالإمدادات، ارتفع إنتاج المناجم 4 % إلى 893 طنا، وهو رقم قياسي لربع أول، وزادت إعادة التدوير 12 % إلى 351 طنا لتسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020.

