شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يسود تعاملات أوروبا مع تحليل نتائج الشركات وترقب بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساد الهدوء التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تحليل المستثمرين لمجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات ذات الثقل وترقب بيانات اقتصادية من بينها بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر أبريل.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه إلى تسجيل أول انخفاض شهري في ستة أشهر.

ويترقب المستثمرون على مدار اليوم بيانات التضخم السريع على مستوى منطقة اليورو في أبريل وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بحثا عن دلالات حول تحركات البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بعد يونيو.

وهبط سهم مرسيدس بنز 2.7 % بعد الإعلان عن انخفاض 30 % في أرباح الربع الأول والتعهد بالابتعاد عن الدخول في سباق خفض الأسعار.

وتراجع سهم ستيلانتيس 2.2 % بعد انخفاض إيرادات شركة صناعة السيارات الفرنسية الإيطالية في الربع الأول.

أما سهم فونوفيا فقفز خمسة % بعد عودة أكبر مجموعة عقارية ألمانية إلى تسجيل أرباح في الربع الأول.

وصعد سهم إتش.إس.بي.سي 2.3 % بعد أن أعلن البنك عن النتائج الفصلية وعن خطة لإعادة شراء الأسهم وإعلان الرئيس التنفيذي نويل كوين تقاعده بشكل مفاجئ.

