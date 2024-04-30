شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما": 22.13 مليار دولار ارتفاعا في صافي الأصول الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع بمقدار 22.13 مليار دولار في مارس مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2024، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار) من 1.545 تريليون ريال (411.95 مليار دولار) في فبراير. Monthly Bulletin Mar 2024This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV)
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2024، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار) من 1.545 تريليون ريال (411.95 مليار دولار) في فبراير. Monthly Bulletin Mar 2024This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV)
النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2024م— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 30, 2024
Monthly Bulletin Mar 2024#البنك_المركزي_السعودي#SAMA