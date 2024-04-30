مشروع تمكين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقته جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان، لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات على المهارات الممكنة لهم للدخول لسوق العمل، وممارسة العمل الحر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقته جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان، لتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات على المهارات الممكنة لهم للدخول لسوق العمل، وممارسة العمل الحر. وأوضح رئيس الجمعية عبدالله حمزي أن المشروع الذي يستمر شهرين، يهدف لتدريب وتأهيل 180 خريجا وخريجة للدخول لسوق العمل وإيجاد فرص وظيفية، خلال برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات «صناعة المبادرات والفرص الاحترافية، وفن التصوير، والفوتوشوب والمونتاج بالأجهزة الذكية، وصيانة الأجهزة الذكية، ومفهوم التطوع الرقمي».

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