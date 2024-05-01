شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا أمس الثلاثاء مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.42% ليتداول عند 1.2505 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.09% إلى 1.1711 يورو. انخفاض الأسهم البريطانية وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته يوم الثلاثاء على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.04%، ما يعادل 2.90 نقطة، ليصل عند مستوى 8144.13 نقطة.