شكرا لقرائتكم خبر عن «تكوين»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 29.53% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أمس، انخفاض الخسائر المتراكمة من 42% في 31 ديسمبر الماضي إلى 29.53% في 31 مارس الماضي، من رأس مال الشركة الحالي البالغ 764.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مقدار الخسائر المتراكمة يقدر بـ225.8 مليون ريال، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة، تصمنت العمل بتوصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد خلال شهر مارس 2023 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية.

ونوهت بعقد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بتاريخ 13/2/2024 والتي وافقت على الزيادة المقترحة، فيما استكملت جميع الاجراءات النظامية الخاصة بزيادة رأس المال والانتهاء منها خلال شهر مارس 2024.

ويعتبر من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الشركة وأعلنت عنها ضمن نشرة الإصدار الخاصة بالزيادة الاستفادة من متحصلات هذه الزيادة بشراء آلات ومعدات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج الحالية وسداد القروض وتمويل رأس المال العامل بما ينعكس على معالجة الخسائر المتراكمة وتخفيضها وبالتالي تحسن الوضع المالي العام للشركة.

وبدأت الشركة باتخاذ تلك الإجراءات فور حصولها على مبلغ زيادة رأس المال.