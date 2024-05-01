شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تثبيت الفائدة

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الناتج المحلي الإجمالي

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

السياسة النقدية

الدمام - شريف احمد - توقعت تقارير اقتصادية أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على معدل الفائدة كما هو دون تغيير خلال إعلانه اليوم.وكان أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي قد صرحوا في أكثر من مناسبة بأنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم في طريقه إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ5% بخطى ثابتة.وفقا للتقارير، فإن تثبيت الفائدة الوشيك، يعكس البيانات الاقتصادية، في الوقت الذي يعتقد فيه المحللون أن الفيدرالي قد يكون عالقا بين تراجع النمو الاقتصادي الذي عكسته مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الأسبوع الماضية، وارتفاع التضخم الثابت في قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي.وكان مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد تراجع إلى مستويات أدنى من توقعات السوق في الربع الأول من 2024، وهو ما جاء أيضاً أدنى من قراءة نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تدهور في القراءة الفعلية.وسجل المؤشر هبوطاً إلى 1.6% مقابل القراءة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي عند 3.4% وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط أقل حدة إلى 2.5%، وفقا للبيانات الصادرة الخميس.وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد ارتفع بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2024 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.8%.ووفقا للتقارير فإن التضخم لا يزال متمسكا بمستويات بعيدة عن الهدف الرسمي للأسعار الذي حدده البنك المركزي الأمريكي، وهو ما قد يثنيه عن خفض للفائدة قريبا.وأشارت التقارير إلى أن أمر خفض الفائدة والتخلي عن التشديد النقدي أصبح غير وارد خلال يونيو القادم، وإن كان هناك إحتمالية لخفض الفائدة فيما يتوقع أن تكون في وقت متأخر من شهر سبتمبر أو ديسمبر على أن يتم الخفض مرة واحدة خلال العام الجاري 2024.وأضاف أن مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.6% في الربع الأول من 2024 وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للشهر الثالث على التوالي إلى مستويات تفوق توقعات الأسواق أيضاً، فإن من المحتمل وجود تغير في خطاب الفيدرالي في اتجاه الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغير لبعض الوقت.ويلقي هذا الاحتمال الضوء، على تغير مهم في حركة السعر في أسواق المال العالمية، إذ يعني الإبقاء على معدل الفائدة وعدم البدء في خفضه أن الدولار سوف يستمر في بين الأصول مرتفعة العائدات، مما يشير إلى إمكانية تحقيق العملة مكاسب كبيرة في الفترة المقبلة.وبحسب التقارير أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة أسرع مما تشير إليه التوقعات من شأنهما أن يؤديا إلى تأخير البدء في خفض الفائدة من أجل التصدي للتضخم.وأوضحت أن هذا الوضع بكل معطياته يشير إلى إمكانية أن تظل الفائدة الفيدرالية عند مستويات مرتفعة لفترة قد تكون طويلة، وهو ما قد يوفر دفعة قوية للدولار الأمريكي ويهب العملة الأمريكية بعض القوة في الفترة المقبلة.وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.وهيمن التفاؤل الحذر على الأسواق العالمية في انتظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.وتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي تكلفة الاقتراض دون تغيير ما يجعل المستثمرين يراقبون عن كثب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ويأتي هذا قبل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل المتوقع يوم الجمعة.