شكرا لقرائتكم خبر عن 1.707 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بلغت في شهر مارس الماضي نحو 1.707 تريليون ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.8%، مقارنة بـ 1.645 تريليون ريال في شهر مارس 2023.

ووفقا للنشرة فإن الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج ارتفعت على أساس شهري في مارس الماضي بنسبة 5.4%، مقارنة بـ 1.619 تريليون ريال في فبراير الماضي.

وبحسب النشرة فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في شهر مارس الماضي 998.525 مليار ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 1.4%، مقارنة بـ 1.012 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج على أساس شهري بنسبة 2%، مقارنة بـ 978.048 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

وبلغ النقد الأجنبي والودائع في الخارج 616.025 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 14.6%، مقارنة بـ 537.323 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023، بينما ارتفع بنسبة 12.4%، مقارنة بـ 547.979 مليار ريال في شهر فبراير 2024.

وأشارت النشرة إلى أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر مارس الماضي نحو 13.566 مليار ريال، منخفضا بنسبة 10%، مقارنة بـ 15.090 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بينما انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 13.609 مليار ريال في فبراير الماضي.

وبلغت حقوق السحب الخاصة في شهر مارس الماضي نحو 77.649 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 78.381 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023، بينما انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي.