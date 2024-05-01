شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر والان نبدء بالتفاصيل

القروض والسحب على المكشوف

مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر الماضي، بنسبة 10.1%، مسجلا 2.510 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.281 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" فإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.7%، على أساس شهري، مقارنة بـ 2.483 تريليون ريال في شهر فبراير الماضي.ويتوزع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ما بين كمبيالات مخصومة وقروض وسلف وسحب على المكشوف.بحسب النشرة فإن القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بلغت في شهر مارس الماضي نحو 2.491 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.265 تريليون ريال.وارتفعت قيمة القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر مارس الماضي على أساس شهري بنسبة 0.7% ، مقارنة بـ 2.473 تريليون ريال في شهر فبراير الماضي.وبلغت قيمة الكمبيالات المخصومة في شهر مارس الماضي نحو 18.748 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 23.1%، مقارنة بـ 15.231 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 0.8%، مقارنة بـ 18.898 مليار ريال في شهر فبراير 2024.وأظهرت النشرة أن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في شهر مارس الماضي نحو 88.606 مليار ريال، مقارنة بـ 73.570 مليار ريال في الشهر ذاته من 2024، مرتفعة بنسبة 20.4%، بينما ارتفعت بنسبة 2.8%، مقارنة بـ86.170 مليار ريال في فبراير الماضي.وأفادت النشرة بأن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بلغت في شهر مارس الماضي نحو 2.599 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 10.4%، مقارنة بـ 2.354 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر مارس الماضي، على أساس شهري بنسبة 0.8%، مقارنة بـ 2.578 تريليون ريال في شهر فبراير من العام الحالي.