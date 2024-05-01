شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وول ستريت تنهي أبريل على انخفاض قبل اجتماع "الفيدرالي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد جميع المؤشرات الرئيسية الثلاث لوول ستريت موجة من الانخفاض مع نهاية شهر أبريل وترقب المتداولين لنتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، والذي يتوقع أن يبقي المركزي فيه على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، والإشارة إلى تقليل عدد التخفيضات أو ربما العودة إلى تشديدها مرة أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.

نهاية ارتفاعات أبريل

أغلق شهر أبريل على عدد كبير من الارتفاعات والأرباح حيث ارتفع سهم "إيلي ليلي" بعد إعلان النتائج في حين انخفض سهم " جي إي هيلث كتير تكنولوجيس".

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وتراجع الين الياباني مرة أخرى على الرغم من تدخل طوكيو الأخير حيث ارتفع مؤشر نيكي الياباني بعد أن تحرك البنك المركزي لدعم العملة.

ويترقب المستثمرون أيضًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.

توقعات أسعار الفائدة

ويتوقع محللون أن يشير البنك المركزي اليوم الأربعاء إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور في الولايات المتحدة ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وظل أعلى بكثير من وتيرته قبل الوباء.

تداول الأسهم

أنهت الأسهم الأمريكية تداولها في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.5%.

سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أسوأ أداء شهري لها خلال العام بينما شهد مؤشر داو جونز أسوأ شهر له منذ سبتمبر 2022.

تراجعت الأسهم يوم الثلاثاء لتغلق الشهر على تراجع بعد أن أثارت بيانات الأجور الأعلى من المتوقع مخاوف جديدة بشأن التضخم قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.57% ليغلق عند 5,035.69 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز 570.17 نقطة أو 1.49% لينهي الجلسة عند 37815.92 نقطة.

أما ناسداك المركب فانخفض بنسبة 2.04٪ إلى 15657.82 نقطة.

خسارة المؤشرات

اعتبر محللون أن شهر أبريل كان سيئا بشكل خاص بالنسبة للمتوسطات الرئيسية حيث خسر مؤشر داو جونز 5% في أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2022.

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انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4.2% وخسر مؤشر ناسداك 4.4%.

مؤشر إس آند بي 500

على الرغم من الانتكاسة التي تعرض لها في أبريل لا يزال المؤشر مرتفعًا بأكثر من 20% عن أدنى مستوياته في أكتوبر الماضي حيث يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد يمكن أن يتحمل معدلات أعلى وسط تركيز على شركة "إنفيديا".

تم تداول أسهم إنفيديا في المنطقة الحمراء يوم الثلاثاء حيث خسرت 1.5% في الجلسة وانخفضت الأسهم بنسبة 4% هذا الشهر.

"أمازون".. الرابح الأكبر

وسط كل تلك الخسائر كانت شركة "أمازون" هي الرابح الكبير في السوق رغم انخفاضها بنسبة 3% في الجلسة السابقة، وذلك بفضل إعلان نتائج أرباح أقوى من المتوقع لوحدتها المتخصصة في الحوسبة السحابية.

فيما تخلت سندات الخزانة عن بعض المكاسب مع ارتفاع العوائد بعد صدور بيانات نمو الأجور .

كما ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات في حين ارتفع العائد لمدة عامين فوق 5%.

وبعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، سيحتاج المستثمرون بعد ذلك إلى التعامل مع تقرير الوظائف لشهر أبريل يوم الجمعة.

انخفاض ثقة المستهلك

قالت مجموعة أبحاث كونفرنس بورد يوم الثلاثاء إن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت للشهر الثالث على التوالي.

فيما لم تشهد مؤشرات الأسهم الصينية تغيرا يذكر بعد أن أظهرت البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية فقد بعض الزخم .