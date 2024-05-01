شكرا لقرائتكم خبر تبادل بيانات بين هيئة العقار و«الجيومكانية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مذكرة تعاون، بهدف رفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، وتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومية.

وتضمنت المذكرة سعي الجهتين إلى تعزيز التعاون في المشاريع المساحية والجيومكانية، وتبادل البيانات الجيومكانية، وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، وتبادل الاستشارات الفنية ودعم الأنشطة البحثية، وبحث فرص الشراكات الاستثمارية في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والقطاع العقاري، والتنسيق بشأن متطلبات التأهيل والترخيص للممارسين لأعمال التسجيل العيني للعقار في المجالات المساحية والجيومكانية، وتطوير الكفايات الوطنية في المجالات المشتركة، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأدوار ومهام الجهتين.

وقد وقع مذكرة التعاون من جانب الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد آل صايل، بينما وقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للعقار الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الحماد.