شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض الأسعار.. سوق الذهب يمر بأفضل بداية عام منذ 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سوق الذهب أفضل بداية له لهذا العام منذ عام 2016 حيث يهيمن الطلب الآسيوي القوي والمشتريات القياسية من البنوك المركزية على السوق، رغم انخفاض الأسعار الذي عانى منه المعدن النفيس هذا الأسبوع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، والذي نقله موقع كيتكو. اتجاهات الطلب العالمي على الذهب أصدر مجلس الذهب العالمي تقريره عن اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول من العام الجاري قائلًا إنه قد ارتفع الطلب الفعلي العالمي على الذهب إلى 1238 طنًا بزيادة قدرها 3% عن الربع الأول من عام 2023.

قال خوان كارلوس أرتيجاس رئيس الأبحاث العالمية في "دبليو حي سي" :"إن البيانات الحالية تشير بقوة إلى أن الطلب لا يزال يأتي من المستهلكين الآسيويين بقيادة المستثمرين الصينيين".

وذكر: "هناك أدلة قوية وبيانات أخرى تشير إلى حقيقة أن هناك طلباً قوياً في آسيا". أقوى ربع سنوي للسبائك وبالنظر إلى الطلب على السبائك الصغيرة والعملات المعدنية قال مجلس الذهب العالمي إن الصين شهدت أقوى ربع منذ عام 2017.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

وقال محللو مجلس الذهب العالمي في التقرير: "مع تحسن محافظ الأسر والمثال الإيجابي الذي يمثله استمرار طلب البنوك المركزية وضعف الأسهم المحلية وسوق العقارات وهشاشة العملة فإن الظروف مهيأة لاستمرار الطلب عند مستويات قوية". إقبال آسيوي وأشار أرتيجاس إلى أن الطلب الآسيوي قد أثر على جميع جوانب سوق الذهب بدءًا من الطلب الصحي على المجوهرات وحتى تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة في البورصة إلى الأسواق خارج البورصة.

ولفت أرتيجاس أيضًا إلى أن مجلس الذهب العالمي لاحظ نموًا كبيرًا في الأسواق المستقبلية الصينية الصغيرة نسبيًا.

على الرغم من أن الطلب الآسيوي له سيطرة قوية على السوق، إلا أن أرتيجاس أوضح أن السوق أبعد ما يكون عن التشبع حتى في البيئة الحالية. مشتريات البنوك المركزية يعد أحد المجالات المحددة لنمو الذهب هو طلب البنوك المركزية.

وقال مجلس الذهب العالمي إن صافي طلب البنوك المركزية بلغ 290 طنًا في الربع الأول فيما أقوى بداية على الإطلاق خلال سنوات.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

في حين أن الطلب على التجزئة والاستثمار قد يكون حساسًا لارتفاع أسعار الذهب أشار أرتيجاس إلى أن السعر ليس العامل الرئيسي للبنوك المركزية مع استمرارها في تنويع احتياطياتها الأجنبية.

وقال أرتيجاس: " أثبت الذهب أنه عامل تنويع قوي للغاية وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البنوك المركزية تلجأ إليه".

وعلى الرغم من أن المستثمرين بدأوا مؤخرا في الاهتمام بطلب البنك المركزي إلا أن أرتيجاس أشار إلى أن هذا الاتجاه كان قائمًا منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على أن شهية البنوك المركزية قد توقفت أو هدأت بعد. تأثير الدولار وتابع :"عندما تكون العملة الاحتياطية الوحيدة هي الدولار فإن ذلك قد يوجد في بعض الأحيان قيودًا على بعض الشركاء التجاريين وعندما يكون لديك احتياطي أجنبي مثل الذهب لا يحمل أي مخاطر على الطرف المقابل فيمكن أن يوفر ذلك شعورًا بالثقة وهو ما يجعل الاحتفاظ ببعض الذهب مفيدا لهذه الدول".

على الرغم من أن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن تظل البنوك المركزية مشتريًا صافيًا للذهب هذا العام، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الأسعار المرتفعة يمكن أن تخلق سوقًا ذات اتجاهين. جانب ضعيف من السوق وتظل الركيزة الضعيفة الكبيرة في سوق الذهب هي طلب المستثمرين على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

وقال التقرير إن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية شهدت انخفاضًا في حيازاتها بمقدار 114 طنًا في الربع الأول من العام.

وذكر أرتيجاس إن أسعار الفائدة المرتفعة تستمر في ايجاد بيئة مليئة بالتحديات للذهب حيث يرى المستثمرون عوائد حقيقية إيجابية في أسواق السندات العالمية. توقعات مجلس الذهب العالمي ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يستمر السوق في المجابهة في وقت يتطلع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأخير بدء دورة التيسير خلال فصل الصيف.

وأظهرت الولايات المتحدة بصيصًا من الأمل خلال شهر أبريل ولكن قد تكون هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة للمساعدة في تحفيز التدفقات.

وتؤثر الأسعار المرتفعة على الطلب على المجوهرات لكن الاتجاه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط حيث أن القطاع الوحيد في سوق الذهب الذي عانى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 هو سوق المجوهرات حيث استقرت الأسعار فوق 2000 دولار للأوقية.

شهد الطلب على المجوهرات مزيدًا من التباطؤ مع ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية فوق 2400 دولار للأوقية في الشهر الأخير من الربع.