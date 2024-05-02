شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «مرافق» 60% إلى 42.8 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، صافي ربح في الربع الأول من 2024، يقدر بنحو 42.79 مليون ريال، متراجعا بنسبة 59.9%، مقارنة بـ 106.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 43%، وارتفاع تكلفة المياه والكهرباء والغاز المشتراة لأغراض إعادة البيع بنسبة 10%.

وأضافت أن ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.6%، وانخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 35% قد حد من انخفاض صافي الربح.

وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 33%، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 8%، وقد حد من الانخفاض في صافي الربح: ارتفاع الإيرادات التمويلية بنسبة 64%.