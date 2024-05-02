شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي: توزيع 5.4 مليار ريال أرباحا نقدية عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقدت أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان البنك على تداول، فإن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2023، بقيمة 5.4 مليار ريال، بواقع 0.90 هللة، للسهم الواحد، تمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك لـ6 مليارات سهم. موعد توزيع الأرباح ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الثلاثاء 14 مايو الحالي.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة. انتخاب 11 عضوا بمجلس الإدارة وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 15 مايو الحالي، ولمدة 3 سنوات تنتهي في 14 مايو 2027.

والأعضاء المنتخبون هم: يزيد الحميد، سعيد الغامدي، إبراهيم المعجل، راشد شريف، زياد التونسي، عبدالله الرويس، هدى بن غصن، طارق السدحان، د. عمرو كردي، فيصل السقاف، ديمة اليحيى.

وشملت النتائج: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة التي تضم كل من: عبدالله الرويس، عبدالرحمن البراك، خالد الطويل، عبدالعزيز العتيقي. توزيع أرباح مرحلية ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للبنك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.