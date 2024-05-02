شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الثروة السيادي النرويجي يعزز محفظة الاستثمارات الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار إنه سيواصل الدعوة للاستثمارات القائمة على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث سيواصل العمل على تعزيز محفظته من الاستثمارات الخضراء والمستدامة حتى نهاية هذا العقد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. الاستثمارات الصديقة للبيئة ويأتي ذلك في وقت أصبحت الاستثمارات الواعية بيئياً قضية مستقطبة سياسياً في العالم الغربي وخاصة في الولايات المتحدة.

وقد شجب المشرعون الجمهوريون الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها شكلاً من أشكال ” الرأسمالية المستيقظة ” التي تسعى إلى إعطاء الأولوية للأهداف الليبرالية على عوائد الاستثمار.

وقد سعى المشرعون الديمقراطيون إلى معارضة هذا الرأي، ووصفوا ذلك بأنها ”محاولة لصنع حرب ثقافية وحماية المصالح الخاصة للشركات”. الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتوقع المحللون أن تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام ما إذا كان التراجع عن استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة سيكون له تأثير عميق ودائم.

صرح نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في بنك "نورجيس" لشبكة سي إن بي سي بأن صندوق الثروة النرويجي واصل الدفاع عن أجندة التحول الاستثمار.

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قال تانجين :"نعتقد أن هذا جزء من الاستثمار طويل الأجل. نحن بحاجة إلى الاهتمام بتأثير الشركات على البيئة وإلا فلن تقوم باستثمار جيد على المدى الطويل وأعتقد أن هذا أمر مهم". تضاعف استثمارات "بلاك روك" تشير التقديرات إلى أن شركة "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم قد ضاعفت إنفاقها من خلال الرئيس التنفيذي لاري فينك بأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023 بعد انتقادات بشأن موقف الشركة من الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

يدير بنك نورجيس ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي الذي تأسس كأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم في التسعينيات لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في النرويج. صندوق الثروة النرويجي وحتى الآن، استثمر الصندوق أموالاً في أكثر من 8800 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم مما يجعله أحد أكبر المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

كما دفع الجدل الذي أعقب ذلك بشأن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بعض شركات وول ستريت إلى التراجع عن التزاماتها الواعية بيئيا في حين شهدت الصناديق المستدامة العالمية تدفقات خارجية فصلية صافية لأول مرة على الإطلاق في الربع الأخير من العام الماضي.

ومع ذلك، انتعشت الصناديق المستدامة بشكل طفيف في الربع الأول. صناديق الاستثمارات المستدامة أظهرت البيانات المنشورة من خلال صحيفة مورنينج ستار أن الصناديق المستدامة اجتذبت ما يقرب من 900 مليون دولار من صافي الأموال الجديدة في الربع الأول مقارنة بالتدفقات الخارجة المعاد بيانها البالغة 88 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

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وعندما سُئل عن الوضع الحالي للاستثمارات الخضراء قال تانجن "إن الوضع تحسن قليلاً في السنوات الأخيرة".

وقال :" أعتقد أن هذه المنطقة أكثر جاذبية مما كانت عليه لأنك إذا عدت إلى بضع سنوات مضت كانت مجالس الإدارة في الواقع تابعة لمديري الاستثمار ولهذا فمن المهم إدخال المزيد من الاستثمارات الخضراء”.

وأضاف: ”كانت هناك منافسة كبيرة على عدد قليل جدًا من المشاريع وكذلك كانت الأسعار مرتفعة والعوائد منخفضة ولهذا نعتقد أن هذا قد تحسن قليلاً خلال العام الماضي أو نحو ذلك".