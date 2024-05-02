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شكرا لقرائتكم خبر عن 15.9 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» في شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية عبر بطاقات مدى بلغت في شهر مارس الماضي نحو 15.889 مليار ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت في شهر مارس على أساس سنوي بنسبة 17.8%، مقارنة بـ 13.502 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023.
وأفادت النشرة بأن عدد عمليات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت في شهر مارس، على أساس سنوي بنسبة 32.8%، مقارنة بـ 71.946 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وأوضحت النشرة بأن حجم التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت على أساس شهري بنسبة 13.3%، مقارنة بـ 84.326 مليون ريال في شهر فبراير الماضي.
وذكرت أن إجمالي عمليات نقاط البيع ارتفعت على أساس شهري بنسبة 11.1%، مقارنة بـ 53.719 مليار ريال في شهر فبراير 2024.
وأضافت النشرة أن عدد عمليات نقاط البيع بلغت في شهر مارس نحو 809.436 مليون عملية، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع نحو 1.780 مليون جهاز.
ولفتت إلى أن عدد عمليات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال بلغت في شهر مارس الماضي نحو 410.037 مليون عملية.
وارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات على أساس شهري، بنسبة 9.4%، مقارنة بـ 25.719 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، فيما بلغ عدد العمليات عبر البطاقات نحو 365.768 مليون عملية.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت في شهر مارس على أساس سنوي بنسبة 17.8%، مقارنة بـ 13.502 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023.
مبيعات التجارة الإلكترونيةلفتت النشرة إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت على أساس شهري بنسبة 12.6%، مقارنة بـ 14.106 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.
وأفادت النشرة بأن عدد عمليات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت في شهر مارس، على أساس سنوي بنسبة 32.8%، مقارنة بـ 71.946 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وأوضحت النشرة بأن حجم التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى ارتفعت على أساس شهري بنسبة 13.3%، مقارنة بـ 84.326 مليون ريال في شهر فبراير الماضي.
عمليات نقاط البيعوأشارت النشرة إلى أن إجمالي عمليات نقاط البيع سجلت في شهر مارس الماضي نحو 59.678 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 7.7%، مقارنة بـ 55.412 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وذكرت أن إجمالي عمليات نقاط البيع ارتفعت على أساس شهري بنسبة 11.1%، مقارنة بـ 53.719 مليار ريال في شهر فبراير 2024.
وأضافت النشرة أن عدد عمليات نقاط البيع بلغت في شهر مارس نحو 809.436 مليون عملية، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع نحو 1.780 مليون جهاز.
عمليات البيع باستخدام الهاتفوأشارت إلى أن قيمة مبيعات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال بلغت في شهر مارس الماضي نحو 27.604 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 40.7%، مقارنة بـ 19.613 مليار ريال في الشهر نفسه من 2023، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 13.2%، مقارنة بـ 24.380 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.
ولفتت إلى أن عدد عمليات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال بلغت في شهر مارس الماضي نحو 410.037 مليون عملية.
عمليات البيع باستخدام البطاقاتوبلغت قيمة مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات نحو 28.136 مليار ريال، منخفضة بنسبة 12.7%، مقارنة بـ 32.241 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات على أساس شهري، بنسبة 9.4%، مقارنة بـ 25.719 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، فيما بلغ عدد العمليات عبر البطاقات نحو 365.768 مليون عملية.