شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج شركات الطاقة الأمريكية تتضرر من تراجع أسعار النفط العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يمثل تراجع أسعار النفط أنباء سيئة بالنسبة لكبار منتجي النفط مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" الذين استفادا من ارتفاع الأسعار هذا العام، حيث شهدت الشركتان ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسهم منذ يناير لكن أسعار الأسهم شهدت انخفاضًا يوم الجمعة بعد أن جاءت أرباح الربع الأول أقل من توقعات السوق على الرغم من الزيادات الملحوظة في الإنتاج في مشاريع النفط الرئيسية.
ويشير هذا التطور إلى أن الساحل الغربي للولايات المتحدة يمكن أن يصبح سوقا هاما لخام الرمال النفطية الكندية.
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة تستغرق ثلاثة أيام للصين في 24 إبريل بتحذير شديد اللهجة لبكين يقول فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ موقف صارم لمنع استمرار إمداد روسيا بالمعدات التي تساعد المجهود الحربي للكرملين.
ونفت الصين الاتهامات بأنها تزود روسيا بالأسلحة.
ومع ذلك، يبدو أن بكين تتخذ خطوات وقائية لتهدئة المخاوف الأمريكية.
ووفقا للتقارير الروسية فقد تدهور الوضع فيما يتعلق بالمدفوعات من روسيا إلى الصين بشكل حاد في نهاية مارس.
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وذكرت إزفستيا نقلاً عن مصدر أنه تم إرجاع حوالي 80 بالمائة من المعاملات.
وذكرت بلومبرج أن الصادرات الصينية إلى روسيا في مارس من هذا العام انخفضت بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 كما وانخفضت الواردات الروسية من كافة المصادر بنسبة 18 بالمائة في مارس الماضي.
ويقول مصرفيون روس إن الدول الأخرى أخذت في الاعتبار التهديد بفرض عقوبات ثانوية، مضيفين أنه أصبح من الصعب على الروس نقل الأموال.
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وأشار الغيص إلى ان الهدف الممتد المدى يتمثل في تشجيع الاستثمار في الصناعة النفطية الذي لا يتحقق إلا بوجود مثل هذا الاستقرار.
وذكر على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، أن أوبك لديها حوار مع الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة للحفاظ على استقرار الأسواق.
تضرر أسهم شركات الطاقة الأمريكيةانخفضت أسهم إكسون بما يصل إلى 3.6% في حين انخفضت أسهم شيفرون بنسبة 2% قبل أن تنتعش قليلاً. لكن التطور الأكثر تفاؤلاً لشركة شيفرون هو بدء الشركة في شراء النفط الثقيل من خط أنابيب ترانس ماونتن الموسع حديثًا في كندا لمعالجته في مصافيها في كاليفورنيا، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرج.
ويشير هذا التطور إلى أن الساحل الغربي للولايات المتحدة يمكن أن يصبح سوقا هاما لخام الرمال النفطية الكندية.
تأثير العقوبات على النفط الروسيفي هذه الأثناء، يظهر تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية ضد الجهات التي تساعد على خرق العقوبات الروسية وخاصة الصين علامات على تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي.
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة تستغرق ثلاثة أيام للصين في 24 إبريل بتحذير شديد اللهجة لبكين يقول فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ موقف صارم لمنع استمرار إمداد روسيا بالمعدات التي تساعد المجهود الحربي للكرملين.
ونفت الصين الاتهامات بأنها تزود روسيا بالأسلحة.
ومع ذلك، يبدو أن بكين تتخذ خطوات وقائية لتهدئة المخاوف الأمريكية.
عرقلة مشتريات الصين للنفط الروسيذكرت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق أن بعض البنوك الصينية الكبرى فرضت قيودًا على المدفوعات الإلكترونية الروسية.
ووفقا للتقارير الروسية فقد تدهور الوضع فيما يتعلق بالمدفوعات من روسيا إلى الصين بشكل حاد في نهاية مارس.
اقرأ أيضاً: النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب الأمريكي على الوقود
وذكرت إزفستيا نقلاً عن مصدر أنه تم إرجاع حوالي 80 بالمائة من المعاملات.
وذكرت بلومبرج أن الصادرات الصينية إلى روسيا في مارس من هذا العام انخفضت بنسبة 15.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 كما وانخفضت الواردات الروسية من كافة المصادر بنسبة 18 بالمائة في مارس الماضي.
ويقول مصرفيون روس إن الدول الأخرى أخذت في الاعتبار التهديد بفرض عقوبات ثانوية، مضيفين أنه أصبح من الصعب على الروس نقل الأموال.
حرص "أوبك" على استقرار السوقفي المجمل، قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن هدف أوبك بلس هو الحفاظ على استقرار السوق النفطي.
اقرأ أيضاً: أوبك: استخدام النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقود المقبلة
وأشار الغيص إلى ان الهدف الممتد المدى يتمثل في تشجيع الاستثمار في الصناعة النفطية الذي لا يتحقق إلا بوجود مثل هذا الاستقرار.
وذكر على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، أن أوبك لديها حوار مع الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة للحفاظ على استقرار الأسواق.