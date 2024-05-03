شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% ليتداول عند 1.2537 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.10% عند 1.1687 يورو.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.63%.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 50.91 نقطة، ليصل عند 8172.15 نقطة.