الاقتصاد

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وانخفض الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% ليتداول عند 1.2537 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.10% عند 1.1687 يورو.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.63%.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 50.91 نقطة، ليصل عند 8172.15 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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