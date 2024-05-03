شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الحدود الشمالية تطرح 12 فرصة استثمارية في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

فرص استثمارية

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، 12 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من خلال منصة "فرص".وأوضحت الأمانة أنَّ المواقع الاستثمارية تشمل إنشاء شقق مفروشة ومحلات وتشغيلها وصيانتها وإدارتها ، بمساحة 4,250 مترًا مربعًا ومدة العقد 20 عامًا.وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة وإدارة أكاديمية رياضية، بمساحة 3,192.5 مترًا مربعًا ومدة العقد 20 عامًا.وإنشاء شقق مفروشة ومحلات وتشغيلها وصيانتها وإدارتها، بمساحة 1,559.79 مترًا مربعًا ومدة العقد 20 عامًا.وإنشاء شقق مفروشة ومحلات وتشغيلها وصيانتها وإدارتها، بمساحة 3,140 مترًا مربعًا ومدة العقد 20 عامًا.وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة وإدارة شقق فندقية، بمساحة 3,000 متر مربع ومدة العقد 20 عامًا، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة وإدارة محلات تجارية ، بمساحة 900 متر مربع ومدة العقد 15 عامًا.وتشغيل وترميم وصيانة وإدارة مقهى، بمساحة 1,375 مترًا مربعًا ومدة العقد 15 عاماً، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة وإدارة 5 مستودعات، تبلغ مساحة كل مستودع 1,400 متر مربع تقريباً ، ومدة العقد 10 أعوام.وأشارت بلدية رفحاء إلى أن فتح المظاريف سيكون بتاريخ 25 /06 / 2024م، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" .