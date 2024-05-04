شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. الإعلان عن كشف جديد للغاز في حقل "هديبة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس النفط بحكومة الشارقة بالإمارات، عن اكتشاف جديد للغاز في حقل "هديبة" الواقع إلى الشمال من حقل الصجعة بالشارقة وبكميات اقتصادية مبشرة.



ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جرى اكتشاف الحقل الجديد بعد أن قامت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، بحفر بئر في الأشهر الماضية.

حقل هديبة

وسيتم اختبار البئر في الفترة القادمة، لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره.



وحقل "هديبة" هو خامس حقل بري في الشارقة ليضاف إلى حقول "الصجعة وكهيف وحقل محاني ومويعيد "حول إلى حقل تخزين للغاز".