بدء تحقيق مكافحة إغراق ضد واردات المملكة من منتج أنابيب فولاذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية تحقيقا لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أنابيب فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل).

وأوضحت الهيئة أنها بدأت التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أنابيب فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وتايوان.

وأشارت إلى أنه صدر قرار بدء التحقيق وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، والذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات.

الهدف: