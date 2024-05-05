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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية الأول بمنطقة الحدود الشمالية ينطلق اليوم الأحد، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ومركز التدريب بمجلس الجمعيات التعاونية وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر. وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أن الملتقى الذي يستمر يومين، يهجف لتطوير البرامج بالمناطق التي تتميز بالميز النسبية لقطاع الثروة الحيوانية مما يسهم برفع الناتج المحلي من اللحوم الحمراء والاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وهو أحد المشاريع التي تحقق مستهدفات الرؤية 2030. ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أصحاب المواشي والمهتمين بالثروة الحيوانية للحضور والتعرف عمن ما تقدمه الجمعيات والجهات ذات العلاقة.

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