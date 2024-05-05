شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مجموعة تداول» تقفز 122% إلى 201.5 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغت الإيرادات التشغيلية 387.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 224.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 72.8%.

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وبلغت المصاريف التشغيلية 195.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 160.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.1%.

ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51٪، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

وبلغت ربحية السهم 1.68 ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 0.76 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 121.9%.

وبلغ إجمالي الربح 261.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 122.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 112.9%.

وبحسب البيان، بلغ الربح التشغيلي 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 64.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 199.0%.

وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 201.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 91.8 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 119.6%.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 387.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 282.1 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 37.4%.

ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 65.6%، إلى جانب زيادة إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 23.9%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 195.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 215.6 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 9.4%. يعود الانخفاض في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف شركة شبكة مباشر المالية وتكاليف الاستشارات.

وأفادت الشركة بأن ربحية السهم بلغت 1.68 ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 0.76 ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 119.6%.

وبلغ إجمالي الربح 261.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 144.1 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 81.7%.

وأضافت أن الربح التشغيلي بلغ 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 66.5 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 189.2%. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في الربع الأول من 2024، مسجلة 201.5 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 121.9%، مقابل 90.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغت الإيرادات التشغيلية 387.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 224.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 72.8%.ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 49.5%.وبلغت المصاريف التشغيلية 195.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 160.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.1%.ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51٪، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.وبلغت ربحية السهم 1.68 ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 0.76 ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 121.9%.وبلغ إجمالي الربح 261.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 122.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 112.9%.وبحسب البيان، بلغ الربح التشغيلي 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 64.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 199.0%.وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 201.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 91.8 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 119.6%.وبلغت الإيرادات التشغيلية 387.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 282.1 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 37.4%.ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 65.6%، إلى جانب زيادة إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 23.9%.وبلغت المصاريف التشغيلية 195.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 215.6 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 9.4%. يعود الانخفاض في المصاريف التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف شركة شبكة مباشر المالية وتكاليف الاستشارات.وأفادت الشركة بأن ربحية السهم بلغت 1.68 ريال في الربع الأول من العام 2024م، مقارنة مع 0.76 ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 119.6%.وبلغ إجمالي الربح 261.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 144.1 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 81.7%.وأضافت أن الربح التشغيلي بلغ 192.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 66.5 مليون ريال في الربع السابق مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 189.2%.