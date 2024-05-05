شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لوبريف» 46.4% إلى 239 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، بنسبة 46.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة 239.013 مليون ريال، مقابل 445.670 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، إضافةً إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.
وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، إضافةً إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين.